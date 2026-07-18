قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
نصدق مين؟.. استقالة مفاجئة لـ ربيع ياسين من السكة ونجله يكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء يرتكبها السائقون تعرضهم للحوادث.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة خطرًا قاتل؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته 4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

مي عمر فستان لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

جفافبعد تحذير هيئة الأرصاد.. تعرف على أعراض الجفاف

منة عرفة إطلالة رياضية.. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

الشاب والتريلامأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

الشاب والتريلامأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

البطيخماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ بانتظام؟

علامات مقاومة الإنسوليناحذر من تجاهلها.. علامات وأعراض مقاومة الإنسولين المبكرة وطرق الوقاية

مشروبات 3 مشروبات تساعد على تعويض الأملاح والسوائل المفقودة في الصيف

الجفاف ما هي علامات الجفاف التي تظهر على كبار السن والأطفال أولا؟

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضبابالقيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أطعمة احذر.. أكلات يفضل تجنبها في الحر لأنها تزيد الشعور بالعطش
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيفمع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

القلب هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟

نشرة المرأة والمنوعات الرطوبة المرتفعة ارتفاع الحرارة السيارة الأطفال الحيوانات العطش الحر السائقون القيادة الشبورة كبار السن علامات الجفاف تعويض الأملاح الصيف مقاومة الإنسولين تناول البطيخ سيارة ملاكي الفيوم فوق سيارة ملاكي منة عرفة أعراض الجفاف مي عمر ثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

ترشيحاتنا

زوج المجنى عليها

كانت بتتفسح والسواق دهسها .. أسرة ضحية حادث دمياط تروي تفاصيل الواقعة

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وزير الأوقاف

رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة عن تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية

وضع حجر أساس كوبري بني مهدي

بتكلفة 52.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يضع حجر أساس كوبري مشاه بني مهدي أعلى السكة الحديد

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد