نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء يرتكبها السائقون تعرضهم للحوادث.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة خطرًا قاتل؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

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مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

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