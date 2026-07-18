ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ بانتظام؟

يعد البطيخ وجبة خفيفة صيفية كلاسيكية، ولكن جعله جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي خطوة رائعة لصحتك أيضًا، توفر هذه الفاكهة العديد من الفوائد المحتملة، والتي تأتي في الغالب من تركيبتها الغذائية الغنية بالماء والأحماض الأمينية والفيتامينات ومضاد الأكسدة المهم المعروف باسم الليكوبين.

إليكم 3 فوائد لتناول البطيخ بأنتظام

- زيادة مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض

يُعدّ البطيخ من أفضل مصادر الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على مكافحة الجذور الحرة الضارة بالخلايا، ويمكن لهذه الجزيئات غير المستقرة أن تؤدي إلى ظاهرة تُعرف بالإجهاد التأكسدي، والتي ترتبط بالأمراض المزمنة

ولهذا السبب، قد يساعد الليكوبين في تقليل خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك:

التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)

مرض الزهايمر

السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والبروستاتا

مرض قلب

داء السكري من النوع الثاني

التهاب القولون التقرحي

للحصول على المزيد من الليكوبين، اختر البطيخ الوردي التقليدي، الذي يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الأنواع الصفراء والبرتقالية

- إمكانية تحسين ضغط الدم وتدفق الدم

يُعدّ إل-سيترولين حمضًا أمينيًا موجودًا في البطيخ، وخاصة في الجزء الأبيض من القشرة، وهو يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء ويحسن تدفق الدم، مما قد يخفض ضغط الدم .

قد يُحسّن إل-سيترولين من أكسجة العضلات والأداء الرياضي أثناء تمارين التحمل

- تحسين الهضم

لا يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الألياف، لكن الألياف التي يحتويها تُساعد على دعم صحة الأمعاء، تحتوي هذه الفاكهة على سوائل وبريبيوتيك، تُحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة.

تساعد البريبيوتيك على تنظيم وظائف المناعة، ومكافحة الالتهابات، وتحسين المزاج.

كما أنها تعزز امتصاص المعادن، وتحسن نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين، وقد تحمي من سرطان القولون.