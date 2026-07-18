احذر.. أكلات يفضل تجنبها في الحر لأنها تزيد الشعور بالعطش

قد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية بانتظام خلال ذروة فصل الصيف، تصبح خياراتك الغذائية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويشير الخبراء إلى أن مخاطر التسمم الغذائي في الصيف تميل إلى الارتفاع بسبب سرعة تلف الطعام في الظروف الحارة.

إن فهم الأطعمة التي يجب تجنبها في الصيف لا يقتصر على الشعور بالراحة فحسب، بل يتعلق أيضاً بحماية نفسك من الأمراض المرتبطة بالحرارة والتسمم الغذائي والإجهاد غير الضروري لجهازك الهضمي خلال أكثر شهور السنة صعوبة.

لماذا تُصبح بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الصيف خطراً على الصحة؟

يعمل جسمك بشكل مختلف في الطقس الحار، فعملية الهضم نفسها تولد حرارة أثناء تكسير الجسم للطعام، وهي عملية تُعرف بإنتاج الحرارة الأيضية، بعض الأطعمة تتطلب طاقة أكبر للهضم من غيرها، مما يُولد حرارة داخلية إضافية في وقت يُعاني فيه الجسم أصلاً من صعوبة في الحفاظ على برودته

تساعد بعض الأطعمة على تخفيف حرارة الصيف، بينما قد تزيد أخرى من حدة الحرارة.

إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بتجنبها في الصيف للحفاظ على رطوبة جسمك

- الملح الزائد

يُعرف الملح أيضًا باسم كلوريد الصوديوم، ويُستخدم لإضفاء النكهة على الطعام، قد تؤدي المستويات العالية من الملح في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية متنوعة، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والجدير بالذكر أنه عند دخول كمية كبيرة من الصوديوم إلى الجسم، فإنه يُسبب خللًا في وظائف الكلى ويؤدي إلى الجفاف، ما يعني أن الجسم سيسحب الماء من الخلايا، لذا، يُنصح بتقليل تناول الملح في النظام الغذائي

- الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

ليس سراً أن الأطعمة المقلية ضارة بالصحة، وهذا سبب إضافي وجيه لتجنبها، الوجبات السريعة، وغيرها، فإن جميع هذه الأطعمة قد تُسبب الجفاف، كما أنها صعبة الهضم بشكل خاص في فصل الصيف، لهذه الأطعمة تأثير سلبي على صحتك العامة

- المخللات

تُسبب المخللات انقباضًا في الفم، وهي مُخمرة، إضافةً إلى ذلك، فهي غنية بالصوديوم، مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل والتورم والانتفاخ، كما قد يُسبب الإفراط في شرب ماء المخلل عسر الهضم، ويمكن أن تُؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم إلى التهابات وقرح.