بعد تحذير هيئة الأرصاد.. تعرف على أعراض الجفاف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس فى القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من غد الجمعة 17 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026، كما أوضحت ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مما يظهر الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطبة ليلًا

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم السوائل دون تعويضها، أي شيء يتسبب في فقدان الجسم للسوائل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف: قضاء وقت طويل في الشمس مع شرب كمية قليلة من الماء، أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة دون أخذ قسط من الراحة، أو حتى الإصابة بأمراض مثل الإسهال.

يُعدّ الجفاف أحد الآثار الجانبية لبعض علاجات السرطان، كالعلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي، وقد يُسبب العلاج آثارًا جانبية جسدية، كالغثيان والقيء والإسهال والحمى والتعرق وكثرة التبول وفقدان الشهية وصعوبة البلع ، كما قد يُسبب تغيرات إدراكية تُقلل من الشعور بالعطش.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف؟

للجفاف علامات وأعراض يجب الانتباه إليها.

وتشمل هذه:

العطش

بول داكن

انخفاض كمية البول

تسارع ضربات القلب

دوخة

تعب

جفاف الفم

صداع

كيف يؤثر الجفاف على الجسم؟

يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم في الجسم، مما قد ينتج عنه ما يلي:

انخفاض ضغط الدم

الشعور بالدوار عند الوقوف

تشنجات عضلية

انخفاض حجم البول

انخفاض توصيل الأكسجين يؤدي إلى الإرهاق والصدمة