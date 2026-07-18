مصرع ربة منزل وابنتيها في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها وابنتيها في انقلاب سيارة ملاكي، داخل ترعة بنطاق قرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، نتج عنه وفيات ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع مديحة.ح، 30 عاما، وابنتيها عبير .م 10 أعوام، وعلياء 3 أعوام، وإصابة حمدي.ا.ح، سائق السيارة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





