ما هي علامات الجفاف التي تظهر على كبار السن والأطفال أولا؟

يُعدّ الجفاف خطيرًا بغض النظر عن العمر، لكن كبار السن والأطفال أكثر عرضةً للإصابة به من غيرهم، قد يحدث الجفاف بسرعةٍ أكبر مما تتصور، وقد يُسبب أضرارًا قبل أن تُتاح لك فرصة استعادة السوائل، تعرّف على علامات الجفاف وكيفية الوقاية منه.

تشمل علامات الجفاف لكبار السن ما يلي:

الشعور بعطش لا يرتوي

دموع قليلة أو معدومة

جفاف ولزوجة الفم

عدم التبول بشكل متكرر

بول داكن اللون

التعب غير المبرر

الشعور بالدوار أو الدوخة

ارتباك

الإسهال أو القيء الذي يستمر لأكثر من 24 ساعة

الشعور بالانفعال والتشوش

الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد

أعراض الجفاف عند الاطفال

يحتاج الرضع المصابون بالجفاف إلى رعاية طبية فورية إذا

البقعة الرخوة في رؤوسهم غائرة.

عيونهم غائرة.

لا تذرف دموعهم عندما يبكون.

أفواههم جافة.

إنهم لا ينتجون الكثير من البول.

لديهم انخفاض في اليقظة وقلة النشاط (خمول).

يُسبب الجفاف الخفيف إلى المتوسط عادةً جفاف الفم والشفاه وزيادة العطش، وقد يتبول الأطفال بشكل أقل تكراراً، كما قد يقل تفاعلهم أو لعبهم

لماذا يُعدّ الترطيب مهمًا للأطفال؟

الماء هو المحرك الذي يحافظ على وظائف جسم الطفل بسلاسة، فهو ينظم درجة الحرارة، وينقل الفضلات إلى الكليتين، ويخفف الضغط على المفاصل، عندما يمرض الطفل، أو يُصاب بالحمى، أو يتعرق في الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة، فإنه يفقد السوائل أسرع مما يعوضها، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى ترطيب جسمه، قد يجعل الجفاف الخفيف الطفل سريع الانفعال، متعبًا، وأقل قدرة على التركيز، بينما قد يؤدي فقدان السوائل لفترات طويلة إلى توقف النمو، وإعاقة التطور الإدراكي، وزيادة خطر الإصابة بحصى الكلى أو التهابات المسالك البولية، ولأن أجسام الأطفال تحتوي على نسبة ماء أعلى من البالغين، فإنهم يُصابون بالجفاف بشكل أسرع وقد لا تظهر عليهم علامات العطش.

من الضروري الانتباه إذا ظهرت على الطفل علامات مثل جفاف الفم، أو عدم وجود دموع، أو انخفاض العينين، أو قلة التبول، وذلك لمنع تفاقم الحالة إلى جفاف شديد