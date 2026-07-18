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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟

القلب
القلب
نهى هجرس

ارتفاع مستويات الرطوبة قد يُصعّب على الجسم تنظيم درجة حرارته، مما يزيد الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، وبالنسبة للأفراد المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الطقس الحار الرطب قد يكون مصدر قلقٍ بالغ.

كيف تؤثر الرطوبة على الجهاز القلبي الوعائي ؟

عندما ترتفع نسبة الرطوبة، يبذل الجسم جهدًا أكبر لتبريد نفسه، في الوضع الطبيعي، يتبخر العرق ليُطلق الحرارة، ولكن في الظروف الرطبة، يتباطأ التبخر، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الجسم، وهذا يُجبر القلب على ضخ الدم بشكل أسرع وبقوة أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية مُسبقة، يُمكن أن يزيد هذا الجهد الإضافي من خطر حدوث مضاعفات مثل: 

- الجفاف: يمكن أن يؤدي التعرق المفرط دون تناول كمية كافية من السوائل إلى الجفاف، مما يقلل من حجم الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر. 

- الإجهاد الحراري وضربة الشمس: تزيد الرطوبة العالية من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى أحداث خطيرة في القلب والأوعية الدموية. 

- ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن تتسبب الحرارة والرطوبة في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية

- عدم انتظام ضربات القلب: يمكن أن يؤدي الطقس الحار والرطب إلى عدم انتظام ضربات القلب، وخاصة لدى أولئك الذين يعانون من الرجفان الأذيني أو اضطرابات النظم الأخرى

القلب الرطوبة تأثير الرطوبة على القلب الإجهاد الحراري

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