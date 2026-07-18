3 مشروبات تساعد على تعويض الأملاح والسوائل المفقودة في الصيف

يجلب أشعة الشمس الساطعة، والأنشطة الخارجية، والأيام الطويلة، ولكنه يزيد أيضًا من خطر الجفاف، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في فقدان الجسم المزيد من السوائل عن طريق التعرق، مما يجعل من الضروري تعويض الماء والإلكتروليتات المفقودة.

يُعد شرب كمية كافية من السوائل من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على صحة جيدة خلال الطقس الحار. يساعد اختيار المشروبات المناسبة للوقاية من الجفاف على تبريد الجسم، والحفاظ على مستويات الطاقة، ودعم الصحة العامة.

بدلًا من الاعتماد على الماء فقط، يمكن إضافة مشروبات صيفية صحية للوقاية من الجفاف، مما يوفر العناصر الغذائية الأساسية والمعادن والإلكتروليتات الطبيعية.

لماذا يُعدّ الترطيب مهماً خلال فصل الصيف؟

ففي الصيف، يتعرق الجسم أكثر لتنظيم درجة حرارته، ويؤدي التعرق إلى فقدان الماء، بالإضافة إلى معادن مهمة كالصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل، فقد يحدث الجفاف، ومن أعراض الجفاف الشائعة ما يلي:

التعب والضعف

الدوخة أو الصداع

جفاف الفم وجفاف الجلد

بول داكن اللون

انخفاض التركيز

يساعد تناول المشروبات المرطبة بانتظام خلال فصل الصيف على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويحافظ على وظائفه بشكل سليم

- ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند من أفضل المشروبات للوقاية من الجفاف في الطقس الحار، فهو غنيٌّ طبيعياً بالإلكتروليتات، مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، التي تُساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم، وعلى عكس المشروبات السكرية، يتميز ماء جوز الهند بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على معادن طبيعية تُعزز ترطيب الجسم.

فوائد ماء جوز الهند

يعوض الإلكتروليتات المفقودة

يحسن الهضم

يدعم مستويات الطاقة

يحافظ على برودة الجسم في الصيف

شرب ماء جوز الهند في الصباح أو بعد الأنشطة الخارجية يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم

- ماء الليمون

يُعدّ ماء الليمون مشروبًا منعشًا وسهل التحضير، يُساعد على الوقاية من الجفاف خلال فصل الصيف، فإضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء تُزوّد الجسم بفيتامين سي، وتُحسّن مذاقه، ما يُشجّع على شرب المزيد من السوائل، كما يُعرف هذا المشروب بخصائصه المُطهّرة للجسم وقدرته على تحسين الهضم.

فوائد ماء الليمون

يعزز الترطيب

يدعم صحة الجهاز المناعي

يحسن الهضم

يساعد على طرد السموم من الجسم

يُعد ماء الليمون أحد أكثر المشروبات الطبيعية شيوعاً لعلاج الجفاف لأنه سهل التحضير ومنعش للغاية.

- اللبن الرائب

اللبن الرائب مشروب تقليدي منعش يُستهلك بكثرة خلال فصل الصيف، يحتوي على البروبيوتيك والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الأمعاء وتحافظ على ترطيب الجسم، ولأنه خفيف وسهل الهضم، يُنصح بتناول اللبن الرائب كأحد المشروبات الصيفية الصحية للوقاية من الجفاف .

فوائد اللبن الرائب

يحسن الهضم

يساعد على تبريد الجسم

يعوض السوائل والأملاح المفقودة

يدعم صحة الأمعاء

إضافة مسحوق الكمون المحمص ورشة ملح يمكن أن يعزز نكهته وقيمته الغذائية