القبض على لص سرق هاتف محمول من شخص مصاب فى حادث سير بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من شقيقها عقب تعرضه لحادث سير بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (مصاب بإشتباه نزيف فى المخ وكدمات متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وتبين تعرضه لحادث سير بتاريخ 12/ الجارى حال قيادته الدراجة النارية خاصته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول والإستيلاء على مبالغ مالية من أحد التطبيقات بهاتفه عقب الحادث.





أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل –مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا قيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من خلال أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى من على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه (تم إعادته).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





