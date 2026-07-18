كسروا زجاج العربية.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف من داخل سيارة نقل بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بكسر زجاج سيارة نقل حال توقفها بالعبور بالقليوبية والإستيلاء على هاتف محمول من داخلها ولاذا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 15/الجارى وحال توقفه بسيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العبور، قام شخصين بكسر زجاج السيارة والإستيلاء على هاتفه المحمول من داخلها ولاذا بالهرب .





أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





