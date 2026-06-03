تعرف على شخصيات فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

رفعت شركة DC Studios من مستوى الحماس لفيلم Supergirl: Woman of Tomorrow بعدما كشفت رسميًا عن مجموعة من البوسترات الفردية الجديدة التي قدمت للجمهور أبرز شخصيات العمل المنتظر، والذي يُعد ثاني أفلام عالم DC الجديد بقيادة جيمس غان وبيتر سافران.

بوسترات فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

وقد منحت هذه البوسترات نظرة أوضح على الأبطال والشخصيات المحورية التي ستقود أحداث الفيلم المقتبس من سلسلة القصص المصورة الشهيرة للكاتب توم كينج والرسامة بيلكيس إيفلي.

في مقدمة الشخصيات تأتي كارا زور-إل (Supergirl) التي تجسدها النجمة الصاعدة ميلي ألكوك، وتظهر كارا في هذه النسخة بصورة مختلفة عن تلك التي اعتادها الجمهور، حيث تقدم الشخصية كبطلة أكثر صلابة وتعقيدًا نتيجة نشأتها القاسية بعد دمار كوكب كريبتون.

شخصيات فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

وتشير المعلومات الرسمية إلى أن الفيلم سيستكشف جوانب جديدة من شخصيتها، لتصبح أكثر استقلالية واندفاعًا مقارنة بابن عمها سوبرمان.

الشخصية الثانية التي لفتت الأنظار هي روثي ماري نول التي تؤديها الممثلة الشابة إيفا رايدلي وتُعد روثي القلب العاطفي للقصة، إذ تنطلق في رحلة عبر المجرة بحثًا عن الانتقام بعد مقتل والدها على يد أحد المجرمين الخطرين، وخلال هذه الرحلة تلجأ إلى سوبرغيرل لمساعدتها، لتنشأ بينهما علاقة محورية تشكل أساس أحداث الفيلم.

أما الشرير الرئيسي فهو كريم أوف ذا يلو هيلز الذي يجسده الممثل البلجيكي ماتياس شونارتس ويعرف كريم بأنه زعيم عصابة إجرامية من قراصنة الفضاء وتجار البشر، وهو المسؤول عن المأساة التي تدفع روثي إلى طلب الانتقام.

وتوحي البوسترات بأن الشخصية ستكون واحدة من أكثر أشرار DC قسوة وخطورة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تركيز الفيلم على مطاردة طويلة عبر عوالم متعددة.

ومن أكثر الشخصيات التي أثارت ضجة بين عشاق DC شخصية لوبو، التي يؤديها النجم جيسون موموا بعد سنوات من تجسيده لشخصية أكوامان. ويُعد لوبو واحدًا من أشهر صائدي الجوائز في عالم القصص المصورة، ويتميز بشخصيته الفوضوية وروحه الساخرة وعشقه للفوضى. وعلى الرغم من أن ظهوره في القصة الأصلية كان محدودًا، فإن وجوده في الفيلم يُتوقع أن يضيف جرعة كبيرة من الأكشن والكوميديا السوداء، وهو ما انعكس بوضوح في البوستر الخاص به.

ولا يمكن الحديث عن شخصيات الفيلم دون التوقف عند كريبتو الكلب الخارق، رفيق سوبرغيرل الوفي. وقد حصل كريبتو على بوستر خاص به، في إشارة إلى الدور المهم الذي سيلعبه في الأحداث. ويبدو أن الكلب الشهير لن يكون مجرد عنصر كوميدي، بل سيكون جزءًا أساسيًا من الرحلة التي تخوضها كارا وروثي عبر المجرة.

تكشف هذه البوسترات عن عمل يركز بشكل كبير على الشخصيات والعلاقات الإنسانية إلى جانب المغامرات الفضائية الضخمة. وبين بطلة تبحث عن هويتها، وفتاة تسعى للانتقام، وشرير لا يعرف الرحمة، وصائد جوائز أسطوري، وكلب خارق يرافق الأبطال في رحلتهم، يبدو أن Supergirl: Woman of Tomorrow يمتلك جميع المقومات ليكون واحدًا من أكثر أفلام الأبطال الخارقين إثارة وترقبًا خلال عام 2026، الفيلم سيعرض بدور العرض المصرية من يوم 25 يونيو الجاري من توزيع United Motion Pictures.