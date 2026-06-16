رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي تعيين هيرفي رينارد مديرا فنيا للمنتخب الاول لكرة القدم حتى نهاية كأس العالم 2026، على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم، وبنفس الامتيازات المالية.

وحسب بيان الاتحاد التونسي فإنه، كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

وأضاف البيان : وسيتم تنظيم نقطة اعلامية للناخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية.

ياتى ذلك بعد خسارة منتخب تونسي بخماسية أمام منتخب السويد في افتتاح نسور قرطاج لمشوارهم في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

ولم يتبين بعد موقف صبري لموشي المدير الفني لتونس من الموافقة على الرحيل وتسوية المستحقات.