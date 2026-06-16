مدرب إيران يهاجم منظمي المونديال: نحن المنتخب الأكثر تعرضًا للاضطهاد في كأس العالم

أبدى أمير قالينوي، المدير الفني للمنتخب الإيراني، استياءه الشديد من الترتيبات اللوجستية الخاصة ببعثة فريقه في كأس العالم 2026، واصفًا منتخب بلاده بأنه ربما يكون "الأكثر تعرضًا للاضطهاد" بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وجاءت تصريحات المدرب الإيراني عقب التعادل المثير بنتيجة 2-2 أمام منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سوفي ستاديوم" بمدينة لوس أنجلوس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

قرار مفاجئ بإعادة البعثة إلى المكسيك

وشهدت الساعات التي أعقبت المباراة حالة من الغضب داخل المعسكر الإيراني، بعدما تلقى الفريق تعليمات بالمغادرة الفورية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، مقر إقامته الحالي، دون الحصول على فترة راحة أو استشفاء مناسبة.

وقال قالينوي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قضينا وقتًا طويلًا للغاية في السفر والتنقل جوًا، ولم نحصل حتى على الوقت الكافي للاستشفاء بعد المباراة".

وأضاف: "فوجئنا بإبلاغنا بضرورة المغادرة فورًا والعودة إلى معسكرنا في تيخوانا، وهذا الأمر أزعجنا كثيرًا".

معسكر خارج الولايات المتحدة رغم إقامة المباريات فيها

وكان المنتخب الإيراني قد اضطر قبل أسابيع إلى نقل معسكره من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، رغم أن جميع مبارياته في دور المجموعات تُقام داخل الولايات المتحدة.

ووفق الخطة الموضوعة، تسافر البعثة الإيرانية قبل كل مباراة بيومين إلى المدينة المستضيفة، ثم تعود مجددًا إلى المكسيك عقب انتهاء اللقاء، وهو ما اعتبره الجهاز الفني عبئًا إضافيًا يؤثر على جاهزية اللاعبين.

"لم يمنحونا فرصة للتعافي"

وتابع المدرب الإيراني: "الحصول على وقت كافٍ للاستشفاء أمر بالغ الأهمية في بطولة بحجم كأس العالم، لكننا لم نحصل على هذه الفرصة".

وأضاف: "أعتقد أن منتخب إيران ربما يكون الفريق الأكثر تعرضًا للاضطهاد في البطولة بأكملها".

غموض حول الجهة المسؤولة

ورغم انتقاده الحاد للقرار، لم يكشف قالينوي عن الجهة التي أصدرت تعليمات العودة الفورية إلى المكسيك عقب المباراة، مكتفيًا بالتأكيد على أن التغييرات المتكررة في برنامج السفر أثرت سلبًا على استعدادات الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب الإيراني لمواصلة مشواره في كأس العالم 2026 وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات اللوجستية التي تواجه بعثته منذ بداية البطولة.