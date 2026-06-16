مجموعة مصر.. تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا في الشوط الأول

شهد الشوط الأول من المباراة التي جمعت منتخب إيران بنظيره منتخب نيوزيلندا صباح اليوم الثلاثاء على ملعب سوفي بمدينة لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم، إثارة كبيرة منذ دقائقه الأولى.

وتمكن اللاعب رامين رضائيان من تسجيل هدف التعادل لمنتخب إيران في الدقيقة الثانية والثلاثين، بعد ضغط متواصل من الفريق الإيراني، لتصبح النتيجة هدفًا لكل فريق وسط أجواء تنافسية قوية بين المنتخبين، في مجموعة تضم أيضًا مصر وبلجيكا.

تشكيل منتخب إيران

دخل المنتخب الإيراني اللقاء بتشكيلة ضمت في حراسة المرمى علي رضا بيرانفاند. وفي خط الدفاع شارك كل من شوجا خليل زاده، ميلاد محمدي، آريا يوسفي، علي نعمتي، ورامين رضائيان. أما في خط الوسط فقد تواجد سعيد عزت اللهي، محمد موهيبي، وسامان قدوس، الذين عملوا على بناء الهجمات وربط الخطوط. وفي خط الهجوم اعتمد المنتخب على مهدي طارمي وشهرير موغانلو لتهديد مرمى المنافس.

تشكيل منتخب نيوزيلندا

أما منتخب نيوزيلندا فقد بدأ المباراة بحارس المرمى ماكس كروكومب. وفي خط الدفاع شارك تيم باين، مايكل بوكسال، ليبيراتو كاكاسي، وفين سورمان. وفي خط الوسط اعتمد الفريق على جو بيل، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، إيليا جوست، وكالوم ماكوات، بينما قاد الهجوم المهاجم كريس وود.

ملخص مجريات اللقاء

اتسمت المباراة بالندية الكبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه منذ البداية. وبعد تقدم نيوزيلندا في النتيجة، عاد المنتخب الإيراني بقوة وتمكن من إدراك التعادل عبر رضائيان، ليستمر الصراع بين الطرفين على نقاط المباراة الأولى في المجموعة، وسط ترقب لمباريات الجولة المقبلة.