مبارة مثيرة.. إيران ونيوزيلندا تتقاسمان النقاط في افتتاح مشوارهما بالمونديال

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب مواجهة إيران ونيوزيلندا، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب “سوفي” بمدينة لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم، والتي تضم أيضًا منتخبي مصر وبلجيكا.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وصناعة الفرص، لينجح كل فريق في هز الشباك مرتين، ويخرج الطرفان بنقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمونديال، في انتظار باقي مواجهات المجموعة.

محبي يعيد إيران إلى أجواء اللقاء

نجح محمد محبي في تسجيل هدف التعادل الثاني لمنتخب إيران عند الدقيقة الرابعة والستين، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة سكنت شباك منتخب نيوزيلندا، ليعيد منتخب بلاده إلى المباراة ويمنحه نقطة ثمينة في بداية مشواره بالبطولة.

وكان المنتخب الإيراني قد أظهر شخصية قوية طوال اللقاء، حيث عاد في النتيجة أكثر من مرة أمام منافس قدم أداءً مميزًا، ليؤكد رغبته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيل منتخب إيران

بدأ المنتخب الإيراني المباراة بتشكيل ضم علي رضا بيرانفاند في حراسة المرمى، وأمامه شوجا خليل زاده، وميلاد محمدي، وآريا يوسفي، وعلي نعمتي، ورامين رضاييان في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك سعيد عزت اللهي، ومحمد محبي، وسامان قدوس، بينما قاد الهجوم كل من مهدي طارمي وشهريار موغانلو.

تشكيل منتخب نيوزيلندا

اعتمد منتخب نيوزيلندا على ماكس كروكومب في حراسة المرمى، وأمامه تيم باين، ومايكل بوكسال، وليبيراتو كاكاسي، وفين سورمان في الدفاع.

وضم خط الوسط جو بيل، وماركو ستامينيتش، وساربريت سينغ، وإيليا جوست، وكالوم ماكوات، بينما تولى كريس وود قيادة الخط الأمامي.

موقف المجموعة بعد الجولة الأولى

بهذه النتيجة، حصل كل من إيران ونيوزيلندا على نقطة واحدة في مستهل مشوارهما ضمن المجموعة السابعة، التي تشهد أيضًا منافسة قوية من منتخبي مصر وبلجيكا، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل انطلاق الجولة الثانية، في ظل التقارب الكبير بين منتخبات المجموعة وسعي كل منتخب لتحقيق نتائج إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور التالي