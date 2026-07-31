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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"جامعة القاهرة" توافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة.. وتؤكد مواصلة دعم المتفوقين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أ ش أ

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، على تقديم منح دراسية للخمسة الأوائل في شهادة الثانوية العامة من كل شعبة (علوم - رياضة - أدبي) الملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي (2026 - 2027)، مع استمرار تمتعهم بهذه المنح طوال سنوات الدراسة، شريطة حصولهم على تقدير "ممتاز" في نهاية كل عام جامعي.

وأكد مجلس الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الرامية إلى استقطاب الطلاب المتفوقين، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تحتضن الموهوبين وتدعم مسيرتهم العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة والابتكار.

يأتي هذا القرار امتدادا لنهج جامعة القاهرة في دعم المتفوقين واستقطاب المتميزين، حيث كان مجلس الجامعة قد وافق، في وقت سابق، على توفير خمس منح دراسية لطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الجامعي (2026 - 2027)، وذلك تأكيدا لالتزام الجامعة برعاية النابغين، وتحفيز التفوق العلمي.

وثمن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، حرص عدد كبير من أوائل شهادة الثانوية العامة على الالتحاق بجامعة القاهرة.. مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس المكانة العلمية المرموقة التي تتمتع بها الجامعة، وريادتها الأكاديمية والبحثية، والثقة المتزايدة في جودة برامجها التعليمية، وتميز كلياتها، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وما توفره من بيئة تعليمية وبحثية متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية.

ونوه بأن الجامعة ستواصل دعمها الكامل للطلاب المتفوقين، وتوفير كل المقومات التي تمكنهم من تنمية قدراتهم العلمية والبحثية والإبداعية، بما يعزز دورها باعتبارها منارة للعلم والفكر، ووجهة أكاديميةً رائدةً لاستقطاب المتميزين، وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

واختتم رئيس جامعة القاهرة، بتقديم تهنئة مجلس الجامعة إلى أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين.. متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، مؤكدا أن الجامعة ستواصل رسالتها في رعاية الموهوبين واستقطاب المتميزين، وتوفير أفضل بيئة تعليمية وبحثية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والإسهام في بناء مستقبل الوطن.

جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق منح دراسية تقدير ممتاز

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