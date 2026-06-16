سجل وصنع…رامين رضائيان يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة إيران ونيوزيلندا بكأس العالم

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حصد اللاعب الإيراني رامين رضائيان، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيوزيلندا في كأس العالم.

وحقق منتخب إيران تعادلا مثيرا مع منتخب نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم / الثلاثاء/ علي ملعب (لوس أنجلوس) في إطار الجولة الاولي للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان "رامين" كلمة السر في تعادل منتخب بلاده أمام نيوزيلندا بعد أن سجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني وصنع الهدف الثاني لزميله "محمد موهيبي" ليحصد "رضائيان" جائزة أفضل لاعب عن جدارة.

وتساوى منتخبا إيران ونيوزيلندا برصيد نقطة واحدة مع كل من منتخبي مصر وبلجيكا؛ وذلك بعد تعادلهما مساء أمس بهدف لكل منتخب.