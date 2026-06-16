جمال سلامي: وجود الأردن في كأس العالم مجد وتاريخ.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا

أكد جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن، أن وصول النشامى إلى كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا تاريخيًا وفخرًا للكرة الأردنية، مشددًا على أن الفريق يستهدف تقديم مستوى يليق بهذه المشاركة الأولى في تاريخ المونديال.

وقال سلامي في تصريحات قبل مواجهة منتخب النمسا: "وجودنا في كأس العالم هو بحد ذاته مجد وتاريخ، والمباراة الأولى مهمة جدًا، سنواجه منتخبًا قويًا، لكن هدفنا أن نبدأ بشكل جيد ونحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "لدينا لاعبون يمتلكون المؤهلات والقدرات التي تساعدهم على مجاراة المنافس، نحترم منتخب النمسا، لكننا جاهزون للمباراة".

وأشار المدير الفني لمنتخب الأردن إلى أن النتائج التي حققتها المنتخبات العربية والآسيوية في البطولة منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، قائلًا: "المباريات التي خاضتها المنتخبات الآسيوية والعربية كانت محفزة جدًا لنا، لأنهم ظهروا بشكل قوي وواجهوا مدارس كروية مختلفة، وهذا يعزز ثقة لاعبينا قبل المباراة".

وشهدت الجولة الأولى من البطولة نتائج لافتة لعدد من المنتخبات العربية والآسيوية، حيث تعادل منتخب قطر مع كندا، وتعادل منتخب المغرب مع منتخب البرازيل، كما تعادل منتخب السعودية مع منتخب أوروجواي، وحقق منتخب مصر التعادل أمام منتخب بلجيكا.

مجموعة قوية للأردن في كأس العالم

ويخوض منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخب الأرجنتين بطل العالم، ومنتخب الجزائر بطل أفريقيا مرتين، إلى جانب منتخب النمسا.

ويستعد منتخب النشامى لخوض أول مباراة في تاريخه بكأس العالم أمام منتخب النمسا، وسط طموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية رغم صعوبة المجموعة وامتلاك المنافسين خبرات واسعة على المستوى الدولي.

موعد مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026

تقام مباراة الأردن والنمسا يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباريات كأس العالم 2026 عبر شبكة بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة منتخب الأردن في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش.

خط الوسط: محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود.

خط الهجوم: محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، علي علوان.