المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.. الأرجنتين تتصدر المشهد والجزائر والأردن يبحثان عن المفاجأة

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة، لتصبح واحدة من المجموعات التي تجمع بين التاريخ والخبرة والطموح، في ظل وجود بطل العالم وثلاثة منتخبات تسعى لكتابة صفحات جديدة في سجل مشاركاتها المونديالية.

إنجاز منتخب الأرجنتين فى كأس العالم

يدخل المنتخب الأرجنتيني المنافسات باعتباره المرشح الأبرز لصدارة المجموعة، مستندًا إلى تاريخه العريق كأكثر المنتخبات مشاركة بين فرق المجموعة بـ19 ظهورًا في نهائيات كأس العالم، إلى جانب احتلاله صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". كما يمتلك منتخب التانجو سجلًا حافلًا بثلاثة ألقاب عالمية حققها أعوام 1978 و1986 و2022.

في المقابل، يطمح المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه. ويخوض "محاربو الصحراء" مشاركتهم السادسة في البطولة وهم يحتلون المركز 28 في التصنيف العالمي، معتمدين على جيل يملك الخبرة والطموح لمقارعة كبار المجموعة.

أما المنتخب النمساوي، صاحب المركز 24 عالميًا، فيسعى لاستعادة أمجاد الماضي خلال مشاركته التاسعة في كأس العالم. ويظل أفضل إنجاز في تاريخ النمسا حصولها على المركز الثالث في نسخة عام 1954، وهو ما يمنحها أفضلية من حيث الخبرة والتاريخ مقارنة ببعض منافسيها.

ويخطف المنتخب الأردني الأضواء في هذه المجموعة، بعدما يسجل أول ظهور له في تاريخ كأس العالم. ورغم احتلاله المركز 63 في تصنيف "فيفا"، فإن "النشامى" يدخلون البطولة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق حلم التأهل التاريخي، آملين في صناعة مفاجأة أمام منتخبات تملك خبرات مونديالية كبيرة.

وتبدو الأرجنتين المرشح الأقوى لحجز بطاقة التأهل الأولى، بينما يتوقع أن تشهد المنافسة على البطاقة الثانية صراعًا محتدمًا بين الجزائر والنمسا، في حين يأمل الأردن في استغلال حماسه ورغبته في إثبات الذات لتحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة مونديالية له.