تقارير إسبانية: الهلال السعودي يستعد للتفاوض مع رافينيا بعد انتهاء كأس العالم





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الهلال السعودي يعتزم فتح باب المفاوضات مع البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل.

ووفقًا للتقارير، فإن الهلال جدد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن رافينيا أبلغ إدارة النادي السعودي بأنه لن يناقش مستقبله أو أي عروض انتقال قبل انتهاء مشواره في المونديال، مفضلًا التركيز الكامل مع منتخب البرازيل.

ويُعد رافينيا أحد أبرز أهداف الهلال في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل استعداد النادي لتقديم عرض مالي كبير لإقناع برشلونة واللاعب بإتمام الصفقة.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن برشلونة لا يمانع دراسة العروض المناسبة، خاصة إذا حصل على مقابل مالي ضخم يساعده في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، رغم تمسك الجهاز الفني بأهمية اللاعب داخل الفريق.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد نهاية كأس العالم، حيث قد تشهد الأيام التالية تحركات رسمية من الهلال لحسم واحدة من أبرز الصفقات المحتملة في الميركاتو الصيفي.