قرار مفاجئ من مدرب البرتغال قبل انطلاق مشوار مونديال 2026

حسم الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مستقبله مع “برازيل أوروبا”، بعدما قرر إسدال الستار على تجربته مع المنتخب عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، لينهي واحدة من أنجح الفترات الفنية في تاريخ المنتخب البرتغالي الحديث.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الإسباني أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي خلال شهر يوليو المقبل، ليصبح المونديال الحالي المحطة الأخيرة له مع البرتغال، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها الفريق خلال البطولة.

ويأتي القرار في وقت يعيش فيه المنتخب البرتغالي حالة من الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية، بعدما نجح مارتينيز في بناء فريق قوي يضم مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، ما جعل البرتغال ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي.

وخلال فترة قيادته للمنتخب البرتغالي، نجح روبرتو مارتينيز في تحقيق العديد من الأرقام المميزة التي وضعته بين أبرز المدربين في تاريخ البرتغال.

وسجل المدرب الإسباني أعلى نسبة انتصارات لأي مدير فني تولى قيادة المنتخب البرتغالي، بعدما بلغت نسبة الفوز تحت قيادته نحو 70%، كما أصبح الأسرع في تاريخ المنتخب للوصول إلى حاجز 100 هدف، وهو رقم يعكس القوة الهجومية التي ظهر بها الفريق خلال عهده.

ولم تتوقف إنجازات مارتينيز عند هذا الحد، إذ قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025 بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائن المنتخب ويعزز مكانته بين أنجح المدربين الذين مروا على المنتخب.

ورغم قرار الرحيل، لا يزال أمام مارتينيز فرصة تاريخية لكتابة الفصل الأجمل في مسيرته مع البرتغال، إذ يطمح لقيادة المنتخب نحو تحقيق أول لقب في تاريخ البلاد بكأس العالم.

وتتجه الأنظار إلى النجم المخضرم Cristiano Ronaldo، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة مونديالية في مسيرته، حيث يسعى لتحقيق الإنجاز الأكبر الذي غاب عن البرتغال طوال تاريخها الكروي.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استثمار حالة الاستقرار الفني والانسجام داخل الفريق من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة أن المنتخب يضم مجموعة من النجوم القادرين على المنافسة أمام أقوى منتخبات العالم.

المثير في القرار أن مارتينيز حسم موقفه بشكل نهائي، حيث أكدت التقارير أن مستقبله لن يتأثر بنتائج كأس العالم، سواء نجح في قيادة البرتغال إلى منصة التتويج أو ودع البطولة مبكرًا.

وبذلك تستعد الكرة البرتغالية لمرحلة جديدة بعد نهاية المونديال، بينما يواصل روبرتو مارتينيز مهمته الحالية واضعًا نصب عينيه تحقيق إنجاز تاريخي قد يجعل خروجه من المنتخب واحدًا من أكثر الوداعات استثنائية في تاريخ البرتغال.