أشرف بن شرقي يشارك متابعيه أجواءً روحانية من موسم الحج.. لا قصور ولا رفاهية

نشر أشرف بن شرقي نجم الأهلي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للحجاج أثناء مبيتهم في مشعر منى، ضمن مشاعر الحج.

وعلق بن شرقي على الصورة واصفًا الأجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج، حيث قال إن المبيت في منى يجسد معاني المساواة بين الناس دون مظاهر ترف أو اختلاف في المكانة الاجتماعية، مضيفًا: “لا قصور ولا عمارات فاخرة.. ليلة يتساوى فيها الغني والفقير”.

وأشار إلى أن الحجاج “يفترشون الأرض ويتوسدون أذرعتهم في أجواء من الرحمة والسكينة”، لافتًا إلى أنهم يستيقظون في حالة من الفرح والاستعداد للتوجه بعد صلاة الفجر إلى مشعر عرفات.

واختتم رسالته بالدعاء قائلاً: “هنيئًا لهم.. والعقبى لنا بالعفو والعافية”.