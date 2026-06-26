قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام النرويج…وهالاند على مقاعد البدلاء في كأس العالم
تشكيل منتخب فرنسا أمام النرويج في كأس العالم
الأزمة تهدد تصنيف الجامعات.. بكري: 4500 جنيه راتب معيد الجامعة لا يكفي المواصلات
آخرتها دار إيواء .. عامل يروي تفاصيل النصب عليه بالهجرة لتركيا
إعلان تشكيل منتخبي السنغال والعراق بكأس العالم
في فيلم وثائقي.. الخارجية المصرية تستعرض إرث قرنين من الدبلوماسية
مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى
مصطفى بكري: تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس سبب عزوف أوائل الخريجين عن العمل
الخارجية الفرنسية: حزب الله يتسبب في زعزعة استقرار لبنان.. وتطبيق القرار 1701 ضرورة ملحة
مسيرته من أنجح الفترات في تاريخنا.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه
ترامب: إطلاق إيران مسيّرات تجاه السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
15.3 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك مطار القاهرة وسفاجا وأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة والعظمى تصل 41 درجة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد غدا السبت 27 يونيو 2027 موجة من الطقس شديد الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، ويتطلب من المواطنين اتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع هذه الأجواء الصيفية القاسية. 

حالة الطقس غدا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، يتحول تدريجياً إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يشتد الحر على جنوب البلاد ليصل إلى درجات حرارة قياسية، مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلاً مع استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء، مع ميل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن الرئيسية

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا في عدد من المدن الرئيسية:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 22.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21.

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 24.

قنا: العظمى 41، الصغرى 25.

أسوان: العظمى 41، الصغرى 26.

الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدا عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:

  • ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل في النشرات الجوية.
  • الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.
  • نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 40) كم/ساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
  • السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
    حالة الطقس غدا

نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة

مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 41 درجة مئوية:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.
  • شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري، بمعدل لا يقل عن 2-3 لترات يومياً.
  • استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
  • تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.
  • تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.
  • التأكد من تهوية السيارات قبل استخدامها في الأجواء الحارة.
  • عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.
  • الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.
    حالة الطقس غدا

تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة

تعد الرطوبة العالية من أبرز سمات فصل الصيف في مصر، حيث تزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 1 إلى 3 درجات، مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة في الظل. 

وتأتي معظم الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد من فوق البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية، مما يزيد من شعور المواطنين بالحر الشديد حتى في الأيام التي لا تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة المسجلة.

الطقس الطقس شديد الحرارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا درجات الحرارة العظمى والصغرى الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا حالة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

منتخب النرويج

تشكيل النرويج أمام فرنسا في كأس العالم

اللجنة القضائية المشرفة

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد

معتمد ونجله جمال

لا يليق .. نجل معتمد جمال يعلق على تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي لمساعدة والده

بالصور

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

تحذير عاجل لمستخدمي أدوية الضغط والقلب.. آثار جانبية خطيرة تظهر بعد سنوات

تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد