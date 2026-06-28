الـ 10 جرام بسعر قياسي..أسعار السبائك اليوم الأحد 28 يونيو 2026

يفضل المواطنون شراء السبائك كاستثمار آمن بعيداً عن شراء الذهب بمصنعيات كبيرة للجرام فهي الملاذ الوحيد في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تسجل أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الأحد 28 يونيو. 2026، في الصاغة المصرية، أسعار تبدأ من 6791 جنيها لوزن جرام واحد، وتصل إلى 668 ألفًا و100 جنيه لوزن 100 جرامات.

سعر السبيكة وزن جرام



سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن جرام واحد بالمصنعية في الصاغة الآن 6791 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام في الصاغة 16 ألفا و790 جنيها.

أما سعر سبيكة 5 جرامات عيار 24 سجلت بالمصنعية في الصاغة الآن 33 ألفا و455 جنيها.

سعر سبيكة 10 جرامات من الذهب

وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 66 ألفا و880 جنيها.

ووصلت سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما 133 ألفا و720 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما بالمصنعية 334 ألفا و150 جنيها.

وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بالمصنعية في الصاغة الآن 668 ألفا و100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5780 جنيهًا في المحال وتختلف المصنعية من منطقة إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، إلى 6606 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم



سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240 ألف جنيه.

سعر الذهب عالمياً



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارًا الآن.