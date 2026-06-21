وزن 5جرام بكام؟..أسعار سبائك الذهب اليوم عيار 24

مع انخفاض أسعار الذهب اليوم، يبحث الكثير عن أسعار السبائك الذهب بعد الانخفاض، حيث تعد السبائك هي أفضل خيار لمن يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب، خاصة سبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة سهلة البيع والشراء مثل سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام .

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد حوالي 7053 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجل سعر سبيكة ذهب وزن2.5 جرام اليوم 17760 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم حوالي 34 ألف و900 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم الأحد حوالي 69780 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب20جرام اليوم الأحد حوالي139540 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب50 جرام اليوم الأحد حوالي348700 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب100جرام اليوم الأحد حوالي688600 جنيهاً



سبائك بي تي سي

يتم رد 27 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف



وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط بدون الدمغة

سعر الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 6874 جنيهًا.

- عيار 21: 6020 جنيهًا.

- عيار 18: 5166 جنيهًا.

-سعر الجنيه الذهب: 48160 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات السوق خلال الفترة الحالية تعكس حالة من التوازن بين عوامل متعارضة، حيث تواجه أسعار الذهب ضغوطًا عالمية ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي والتشدد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية، في مقابل استمرار الطلب المحلي واستقرار سوق الصرف، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة داخل السوق المصرية.

وأضاف أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط وحفظ القيمة، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين باتوا أكثر قدرة على التفرقة بين تأثيرات الأسواق العالمية والعوامل المحلية المؤثرة على حركة الأسعار.

وأوضح تقرير آي صاغة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقراره قرب مستوى 49.92 جنيه خلال الفترة محل التحليل، بعد تحسن أداء الجنيه بنسبة 6.55% خلال الشهر الماضي و1.48% على أساس سنوي.

وأشار إمبابي إلى أن استقرار سوق الصرف لعب دورًا رئيسيًا في امتصاص جزء من الضغوط العالمية التي تعرض لها الذهب، وساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار المحلية رغم التراجع الذي شهدته الأسواق الدولية.

وكشف التقرير أن السوق المحلية حافظت على توازن نسبي بين العرض والطلب، حيث عكس الارتفاع المحدود في الأسعار استمرار الطلب على الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة، دون وجود موجات شراء قوية تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وأضاف إمبابي أن حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين دفعت السوق إلى التحرك في نطاقات ضيقة، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.