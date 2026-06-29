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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد غالي

حظيت أسعار الذهب في مصر اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار الذهب كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، فضلا عن كونه مؤشرا رئيسيا يعكس تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، خاصة مع استمرار حالة التقلب التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يواصل المتعاملون في سوق الذهب متابعة الأسعار بشكل يومي، في محاولة لتحديد أفضل توقيت للبيع أو الشراء، سواء بغرض الاستثمار طويل الأجل أو الحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

العيار     سعر البيع سعر الشراء

عيار 24  6,480 جنيه6,435 جنيه
عيار 21  5,670 جنيه5,630 جنيه
عيار 18  4,860 جنيه4,825 جنيه
عيار 14  3,780 جنيه3,755 جنيه
الجنيه الذهب45,360 جنيه  45,040 جنيه  
الأونصة بالجنيه201,550 جنيه 200,130 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,030.63 دولار  

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية، في مقدمتها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، والسياسات النقدية، وتحركات سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب تغيرات أسعار النفط ومعدلات التضخم.

كما تلعب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية دورا محوريا في توجيه الأسواق المالية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يزداد الطلب عليه مع ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاض أسعار الفائدة، بينما قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار وارتفاع العوائد على الأصول الاستثمارية الأخرى.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,480 جنيها للبيع و6,435 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، 5,670 جنيها للبيع و5,630 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,860 جنيها للبيع و4,825 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 14 حوالي 3,780 جنيها للبيع و3,755 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 45,360 جنيها للبيع و45,040 جنيها للشراء، في حين سجلت الأونصة 201,550 جنيها للبيع و200,130 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4,030.63 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم


الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أكثر الأصول قدرة على الحفاظ على قيمة الثروات والمدخرات، ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وسيلة فعالة للتحوط من تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، تبقى المتابعة المستمرة لأسعار الذهب أمرا بالغ الأهمية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، لما تمثله من مؤشر مهم لاتجاهات السوق وفرص تحقيق عوائد مجزية.

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