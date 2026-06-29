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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 24 ساعة.. عيار 21 يخسر 120 جنيهًا والجنيه الذهب يتراجع 960 جنيهًا

خسائر مستمرة للذهب اليوم
خسائر مستمرة للذهب اليوم
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما سجلت خسائر قوية مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 960 جنيهًا، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 120 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

خسائر الذهب خلال 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس، وجاءت الخسائر كالتالي:

خسر جرام الذهب عيار 24 نحو 138 جنيهًا، ليتراجع من 6589 جنيهًا إلى 6451 جنيهًا.

وانخفض جرام الذهب عيار 21 بقيمة 120 جنيهًا، من 5765 جنيهًا إلى 5645 جنيهًا.

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كما تراجعت أوقية الذهب بنحو 4292.28 جنيهًا، لتسجل 200648.53 جنيهًا مقابل 204940.81 جنيهًا أمس.

وفقد الجنيه الذهب 960 جنيهًا خلال 24 ساعة، بعدما تراجع من 46120 جنيهًا إلى 45160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6451 جنيهًا للشراء، و6428 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا للشراء، و5624 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4838 جنيهًا للشراء، و4821 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3226 جنيهًا للشراء، و3214 جنيهًا للبيع.

وسجلت أوقية الذهب نحو 200649 جنيهًا للشراء، و199933 جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الذهب نحو 45160 جنيهًا للشراء، و44992 جنيهًا للبيع.


 

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