مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل

بعد موجة من التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، عادت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ليسجل المعدن الأصفر أول صعود له بعد عدة جلسات من الانخفاض، وسط استمرار ترقب الأسواق المحلية والعالمية لتحركات الأوقية وسعر صرف الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهات، فيما زاد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بمقدار 5.24 جنيه،

وارتفع عيار 18 بقيمة 4.50 جنيه،

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 42 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6463 جنيهًا، مقابل 6457 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5655.12 جنيهًا، مقابل 5649.88 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 5.24 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4847.25 جنيهًا، مقابل 4842.75 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 4.50 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3770.08 جنيهًا، مقابل 3766.58 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 3.50 جنيه.

سعر أوقية الذهب

سجلت أوقية الذهب نحو 201021.77 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45241 جنيهًا، بارتفاع قدره 42 جنيهًا مقارنة بسعر أمس.