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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.. تفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص نية وزارة الكهرباء في رفع أسعار الكهرباء، وهو ما جعل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، يناشد الحكومة بعدم تحريك الأسعار، وخلال الساعات الماضية خرج متحدث وزارة الكهرباء وحسم الأمر بخصوص رفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلي، والتجاري.

وكشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في إجابته على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة: "هل في موازنة العام الجديد رفع في شرائح الكهرباء للمنازل؟"، ليرد قائلًا: "لم يُطرح هذا الأمر وغير موجود حتى الآن ولم تتم إثارته".

وقاطعته الحديدي: “قلت حتى الآن، هل نتوقع مثل هذه الخطوة قبل نهاية العام مثلًا؟”، ليرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "موضوع التسعيرة المحاسبية يخضع لمنظومة تسعير تقوم على هذا الأمر من خلال جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهات معنية عبر دراسات يتم وضعها واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك".


المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة


تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة، لزيادة المساحات المنزرعة بـ المحاصيل الزراعية، من أجل توفير احتياجات المواطنين وتصدير باقي الكميات التي تفيض عن حاجة المواطنين.

وخلال السنوات الأخيرة أصبحت مصر تحقق أرقاما مرتفعة في نسب المحاصيل، وأيضًا ارقام الصادرات للدول الخارجية.


مستشار الرئيس للصحة: طفرة غير مسبوقة بالقطاع الصحي منذ ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن القطاع الصحي المصري شهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوق منذ ثورة 30 يونيو، في ظل اهتمام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح تاج الدين أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الصحية التي استهدفت الارتقاء بالخدمات الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن وصول الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات والمناطق.

التأمين الصحي الشامل.. نقلة نوعية في المنظومة الصحية
وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من محافظة بورسعيد قبل أن تمتد إلى محافظات الإسماعيلية والسويس وعدد من المحافظات الأخرى.

غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها غزة وليبيا.


وأوضحت القناة أن الجانبين يتوافقان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة خلال المرحلة الراهنة للوصول إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة بالمنطقة خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من ظروف وتحديات استثنائية تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.


الأرصاد: طقس شديد الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية.


هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح

يعد الخبز المدعم أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، تواصل الدولة تحديث منظومة الخبز لضمان استدامة الدعم ووصوله إلى مستحقيه بكفاءة.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز،إن المقترحات المتعلقة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي لا تزال تحت الدراسة، ولم يتم اعتمادها أو تطبيقها رسميًا حتى الآن.

وأوضح غراب أن الهدف الرئيسي من التعديلات المقترحة هو رفع كفاءة منظومة الخبز، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل المخابز في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

الدعم النقدي للخبز
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز أن فكرة التحول إلى نظام الدعم النقدي تضمنت عددًا من التصورات، من بينها تعديل وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، حيث كان المقترح يشير إلى خفض وزن الرغيف إلى نحو 70 جرامًا، مع رفع سعره إلى 150 قرشًا.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 30 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.33 جنيه

سعر الشراء: 49.23 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.26 جنيه

سعر الشراء: 56.14 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.27 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.13 جنيه

سعر الشراء: 13.11 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.43 جنيه

سعر الشراء: 13.40 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5750 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46272 جنيه.


حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية بصيف 2026.. الكهرباء ترد
 

يتابع الجميع خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بداية فصل الصيف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، والجميع يسأل هل نشهد في صيف 2026 تخفيف الأحمال الكهربائية كما حدث في 2024.

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الموافق 29 يونيو لعام 2026 بلغ 37500 ألف ميجاوات، مقارنة بـ34500 ألف ميجاوات في نفس اليوم عام 2025.


وتابع  منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "وهي زيادة تبلغ 3 آلاف ميجاوات بنسبة 8%، عن العام الماضي في نفس اليوم وكان متوقعًا وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة، حيث بلغت النسبة المتوقعة 7%، بينما الواقع 8%، أي بزيادة قدرها 1% عن المتوقع".

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