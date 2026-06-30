قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قافلة "زاد العزة" الـ 224 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة الخميس..الطلاب سيؤدون الكيمياء والجغرافيا
التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية "مش خاصة" ومصروفاتها حكومية عادية
حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية بصيف 2026.. الكهرباء ترد
هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا
الحرارة شديدة نهاراً.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء
هل صيام النصف من محرم اليوم الثلاثاء منفردا مكروه؟.. احذر خطأ شائع
لطلاب مدارس المتفوقين| بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 "الفرصة الثانية"..4 يوليو
98 % اكتفاء من الدواجن و100% من بيض المائدة.. وزير الزراعة يزف بشرى للمصريين
المبنى انهار بالكامل.. مصرع شخص وإصابة 14 في حريق ورشة نجارة بمنشأة ناصر
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. اعرف الموقف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية بصيف 2026.. الكهرباء ترد

الكهرباء
الكهرباء
البهى عمرو

يتابع الجميع خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بداية فصل الصيف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، والجميع يسأل هل نشهد في صيف 2026 تخفيف الأحمال الكهربائية كما حدث في 2024.

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الموافق 29 يونيو لعام 2026 بلغ 37500 ألف ميجاوات، مقارنة بـ34500 ألف ميجاوات في نفس اليوم عام 2025.

الكهرباء
الكهرباء


وتابع  منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "وهي زيادة تبلغ 3 آلاف ميجاوات بنسبة 8%، عن العام الماضي في نفس اليوم وكان متوقعًا وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة، حيث بلغت النسبة المتوقعة 7%، بينما الواقع 8%، أي بزيادة قدرها 1% عن المتوقع".

الكهرباء
الكهرباء

وشدد  منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن الخطط والدراسات وخطة العمل يتم المضي قدمًا في تنفيذها، خاصة أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي في صيف 2025 واجهت أحمالًا غير مسبوقة.

وأكد  منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن صيف 2026 لن يكون به أي قطع أو تخفيف أحمال، قائلًا: "كان هناك اجتماع مشترك بين وزارة البترول والكهرباء للتنسيق في هذا الأمر، وكل شيء متوفر".

وفي نفس السياق طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لو كانت بسيطة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة.

وأضاف أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا: «الناس عايزة الستر».

واختتم مطالبًا بمراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.

الكهرباء فصل الصيف الحكومة تخفيف الأحمال الأحمال الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

بعد مرض هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

المؤشرات مطمئنة| نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ترقبوها هنا

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في الامارات

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالإمارات.. عيار 24 يخسر 7 دراهم

الاسكان الاجتماعي

قرار حاسم.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئة اعتبارا من الغد

وزير البترول

في ذكرى 30 يونيو.. مصر تسدد ديون الشركاء وتحقق طفرة في قطاع البترول

بالصور

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد