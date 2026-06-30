حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية بصيف 2026.. الكهرباء ترد

يتابع الجميع خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بداية فصل الصيف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، والجميع يسأل هل نشهد في صيف 2026 تخفيف الأحمال الكهربائية كما حدث في 2024.

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الموافق 29 يونيو لعام 2026 بلغ 37500 ألف ميجاوات، مقارنة بـ34500 ألف ميجاوات في نفس اليوم عام 2025.

الكهرباء



وتابع منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "وهي زيادة تبلغ 3 آلاف ميجاوات بنسبة 8%، عن العام الماضي في نفس اليوم وكان متوقعًا وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة، حيث بلغت النسبة المتوقعة 7%، بينما الواقع 8%، أي بزيادة قدرها 1% عن المتوقع".

الكهرباء

وشدد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن الخطط والدراسات وخطة العمل يتم المضي قدمًا في تنفيذها، خاصة أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي في صيف 2025 واجهت أحمالًا غير مسبوقة.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن صيف 2026 لن يكون به أي قطع أو تخفيف أحمال، قائلًا: "كان هناك اجتماع مشترك بين وزارة البترول والكهرباء للتنسيق في هذا الأمر، وكل شيء متوفر".

وفي نفس السياق طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لو كانت بسيطة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة.

وأضاف أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا: «الناس عايزة الستر».

واختتم مطالبًا بمراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.