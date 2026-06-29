هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في معرض إجابته على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة: "هل في موازنة العام الجديد رفع في شرائح الكهرباء للمنازل؟"، ليرد قائلًا: "لم يُطرح هذا الأمر وغير موجود حتى الآن ولم يُثر".

وقاطعته الحديدي: “قلت حتى الآن، هل نتوقع مثل تلك الخطوة قبل نهاية العام مثلًا؟”، ليرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "موضوع التسعيرة المحاسبية يخضع لمنظومة تسعير تقوم على هذا الأمر من خلال جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهات معنية عبر دراسات يتم وضعها واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك".

وردًا على سؤال الحديدي: "هل هناك رفع في شرائح وأسعار استهلاك التجاري في أوقات الذروة؟ سمعنا عن نسبة 20%". ليرد: "التجاري كما نعلم، في 28 مارس 2026 كان هناك قرار خاص بغلق المحال التجارية، وبعد صدور القرار كانت هناك مطالبات وصلت إلى حد المناشدات لوزارة الكهرباء للبحث عن آلية مختلفة وحل للاستهلاك في هذا الوقت، شريطة ترك المحال مفتوحة للجمهور طوال اليوم".

وواصل: "في إبريل 2026 تم إلغاء مواعيد الغلق، وبالتالي منظومة التسعير اقترحت فرض 20% على الأنشطة التجارية المحددة مثل المولات والملاهي والمقاهي، وهي أنشطة تجارية محددة ستدفع 20% زيادة عن فترة الذروة".

وعن سرقة تيار الكهرباء قال: "فرق الضبطية القضائية تمر بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، ويتم مواجهة ذلك، وأرقام السرقات تشهد تراجعًا كبيرًا، وتم تحرير 4 ملايين محضر خلال الفترة الماضية".