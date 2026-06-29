الأم البطلة وخلفها ابنتها.. تقود دراجة نارية لتوصيل الطلبات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تعمل في مجال توصيل الطلبات، ظهرت وهي تقود دراجة نارية وتحمل طفلتها الصغيرة خلفها أثناء العمل، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والإشادة بإصرارها على تحمل مسؤولياتها رغم ظروفها الصعبة.

وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل: “لو حد يقدر يوصلنا بالسيدة الفاضلة دي، عندنا لها أكثر من وظيفة إدارية معروضة من شركات وكيانات مصرية محترمة”.

وأضاف: “قمنا بإرسال الصورة لعدد من الجهات والشركات، وتعاطفوا مع حالتها بشكل كبير، وأبدوا استعدادهم لتوفير وظيفة إدارية كريمة لها وبراتب مناسب بإذن الله”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن أمنياتهم بالوصول إلى السيدة ومساندتها، معتبرين أن قصتها تعكس نموذجًا للكفاح وتحمل المسؤولية.