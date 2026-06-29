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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة فندقية عقارية بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع يضم فندقا ووحدات سكنية باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

تشهد القاهرة الجديدة توقيع اتفاقية لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات يضم فندقًا بعدد 120 غرفة وأكثر من 450 وحدة سكنية فندقية، داخل منطقة التجمع السادس، على مساحة تقارب 30 فدانًا وبإجمالي مسطحات مبنية تتجاوز 266 ألف متر مربع، باستثمارات تزيد على 15 مليار جنيه.  

يقع المشروع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، في نطاق يشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا مدعومًا بمشروعات البنية التحتية، ويستهدف تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفندقية والوحدات السكنية ذات الإدارة الاحترافية، بما يعزز مفهوم الدمج بين السكن والخدمات الفندقية داخل مجتمع متكامل. كما تتضمن الخطة إسناد تشغيل الوحدات السكنية إلى جهة متخصصة في إدارة هذا النوع من الأصول، لضمان كفاءة التشغيل والحفاظ على القيمة الاستثمارية.  

يأتي ذلك في سياق توجه متزايد بالسوق العقاري نحو تطوير مشروعات تعتمد على تنويع الاستخدامات وتعظيم العائد، بالتوازي مع مستهدفات التنمية العمرانية والسياحية.  

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية توسعية تنفذها شركة مارجينز للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجموعة أكور العالمية، في إطار تنسيق مؤسسي يستهدف دعم أنماط الاستثمار العقاري المرتبط بالضيافة داخل السوق المصرية.

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