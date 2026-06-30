غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها غزة وليبيا.



وأوضحت القناة أن الجانبين يتوافقان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة خلال المرحلة الراهنة للوصول إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة بالمنطقة خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من ظروف وتحديات استثنائية تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.



وكشفت القناة أن الجانبين يعقدان لقاء مع عدد من قيادات حماس وهم محمد حسن وخالد مشعل وخليل الحيه والذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.



وجاء أيضًا أن وفدا من حركة حماس يصل القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة والمباحثات تتسم بإيجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه الرئيس ترامب للسلام.



