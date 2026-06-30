الأرصاد: طقس شديد الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع في نسب الرطوبة يعد السمة الأبرز للطقس خلال هذه الفترة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الأجواء، خاصة في فترات الظهيرة، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

نشاط للرياح وفرص ضعيفة لرذاذ خفيف

وأضافت منار غانم أن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وهو ما يسهم أحيانًا في تلطيف الأجواء.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق محدودة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة: 36 درجة للعظمى و25 للصغرى.

الإسكندرية: 31 للعظمى و23 للصغرى.

الإسماعيلية: 37 للعظمى و23 للصغرى.

شبين الكوم: 35 للعظمى و24 للصغرى.

شرم الشيخ: 39 للعظمى و28 للصغرى.

الغردقة: 39 للعظمى و27 للصغرى.

مطروح: 29 للعظمى و21 للصغرى.

الأقصر: 42 للعظمى و26 للصغرى.

أسوان: 42 للعظمى و26 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا أيضًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، في حين تتراوح حالة خليج السويس بين الاعتدال والاضطراب مع ارتفاع للأمواج يصل إلى 2.5 متر.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة من فصل الصيف.