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هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح

أرشيفة
أرشيفة
منار عبد العظيم

يعد الخبز المدعم أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، تواصل الدولة تحديث منظومة الخبز لضمان استدامة الدعم ووصوله إلى مستحقيه بكفاءة.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز،إن المقترحات المتعلقة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي لا تزال تحت الدراسة، ولم يتم اعتمادها أو تطبيقها رسميًا حتى الآن.

وأوضح غراب أن الهدف الرئيسي من التعديلات المقترحة هو رفع كفاءة منظومة الخبز، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل المخابز في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

الدعم النقدي للخبز

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز أن فكرة التحول إلى نظام الدعم النقدي تضمنت عددًا من التصورات، من بينها تعديل وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، حيث كان المقترح يشير إلى خفض وزن الرغيف إلى نحو 70 جرامًا، مع رفع سعره إلى 150 قرشًا.

وأشار إلى أن هذه المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مؤكدًا أن تطبيق أي تغيير جديد يحتاج إلى اعتماد رسمي من الحكومة، وأن المنظومة الحالية مستمرة كما هي دون تعديل.

استمرار صرف رغيف الخبز 

وشدد عبد الله غراب على أن المواطن لم يطرأ عليه أي تغيير في الحصول على الخبز المدعم، حيث يستمر صرف الرغيف بسعر 20 قرشًا وبوزن 90 جرامًا، مع استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج.

وأكد أن جميع المستفيدين من منظومة الدعم يحصلون على مقرراتهم المعتادة، وأن أي تطوير مستقبلي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قبل بدء تطبيقه.

نظام الخصم المباشر

وأضاف غراب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة انتقالية جديدة تعتمد على نظام «الخصم المباشر»، والذي يهدف إلى منح أصحاب المخابز مرونة أكبر في إدارة عملية الإنتاج.

ويقوم النظام الجديد على قيام صاحب المخبز بشراء الدقيق بشكل مباشر، ثم يحصل على مستحقاته المالية من الدولة وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي، بما يساعد على تحسين آليات التشغيل وتقليل المشكلات المرتبطة بدورة العمل الحالية.

 

زيادة تكاليف الإنتاج وراء مراجعة منظومة الخبز

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة أسعار مستلزمات التشغيل، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.

وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة بين الشعبة العامة للمخابز ووزارة التموين تعمل على مراجعة تكلفة التصنيع بشكل دقيق، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة للتعويضات المستحقة لأصحاب المخابز.

 

 الحفاظ على استقرار سعر الخبز للمواطن

وأكد غراب أن جميع الخطوات المقترحة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الخبز، بحيث يتم ضمان استمرار تقديم الرغيف للمواطن بنفس الجودة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه أصحاب المخابز.

وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين دعم المواطن وضمان استمرار تشغيل المخابز بكفاءة.

الخبز المدعم تغير الخبز المدعم مصير الخبز المدعم

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