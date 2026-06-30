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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

الذهب
الذهب 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5750 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46272 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 30 يونيو 2026.

الدولار
الدولار 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.33 جنيه

سعر الشراء: 49.23 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.26 جنيه

سعر الشراء: 56.14 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.27 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.13 جنيه

سعر الشراء: 13.11 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.43 جنيه

سعر الشراء: 13.40 جنيه.


كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية.


ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع في نسب الرطوبة يعد السمة الأبرز للطقس خلال هذه الفترة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الأجواء، خاصة في فترات الظهيرة، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.


نشاط للرياح وفرص ضعيفة لرذاذ خفيف
وأضافت منار غانم أن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وهو ما يسهم أحيانًا في تلطيف الأجواء.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق محدودة.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة: 36 درجة للعظمى و25 للصغرى.

الإسكندرية: 31 للعظمى و23 للصغرى.

الإسماعيلية: 37 للعظمى و23 للصغرى.

شبين الكوم: 35 للعظمى و24 للصغرى.

شرم الشيخ: 39 للعظمى و28 للصغرى.

الغردقة: 39 للعظمى و27 للصغرى.

مطروح: 29 للعظمى و21 للصغرى.

الأقصر: 42 للعظمى و26 للصغرى.

أسوان: 42 للعظمى و26 للصغرى.

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