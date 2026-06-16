قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست ضيفاً بل شريك أساسي .. لماذا مصر على طاولة الكبار في الـG7؟
بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7
ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة
الرئيس السيسي يشدد على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد
مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران
أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد
مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة
كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا
الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا شريكًا تنمويًا لمصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية مدرسة متجددة في التضحية والانتماء وبناء الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فعلها هاني.. شفاينشتايجر يشيد بنجم مصر بعد تحجيم دوكو في مواجهة بلجيكا

إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها إشادة النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر بأداء نجم منتخب مصر محمد هاني، عقب مواجهة المنتخب المصري أمام بلجيكا، في مباراة لاقت اهتمامًا واسعًا على المستويين العربي والأوروبي.

وأشارت خلال النشرة إلى أن شفاينشتايجر أعرب عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي قدمه محمد هاني خلال اللقاء، مؤكدًا أنه حرص على التوجه إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة خصيصًا من أجل تهنئته والإشادة بأدائه الدفاعي أمام أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، البلجيكي جيريمي دوكو.

وأضاف شفاينشتايجر، أن قيامه بالنزول إلى غرفة الملابس للاعب معين من أجل الإشادة به أمر نادر الحدوث، إلا أنه شعر بضرورة القيام بذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الظهير المصري في إيقاف خطورة دوكو طوال المباراة.

وأوضح النجم الألماني السابق أن محمد هاني قدم مستوى دفاعيًا استثنائيًا، لدرجة أنه لم يشاهد لاعبًا ينجح في الحد من خطورة الجناح البلجيكي بنفس الكفاءة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفعه للتعبير عن إعجابه بشكل مباشر بعد صافرة النهاية.

وكشفت النشرة عن أن شفاينشتايجر أبدى دهشته من انطباعه الأول عن عمر اللاعب، حيث ظن في البداية أن محمد هاني يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، قبل أن يتبين له أنه يبلغ 29 عامًا، مؤكدًا أن إمكانياته الفنية والبدنية تؤهله لخوض تجربة احترافية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:
https://www.youtube.com/shorts/mX-OhXu5XIU?feature=share

محمد هاني منتخب مصر شفاينشتايجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

بذور الكتان

رغم فوائدها .. إليك أضرار بذور الكتان؟ ومتى تحدث؟

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

الصداع النصفي

لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد