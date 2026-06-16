فعلها هاني.. شفاينشتايجر يشيد بنجم مصر بعد تحجيم دوكو في مواجهة بلجيكا

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها إشادة النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر بأداء نجم منتخب مصر محمد هاني، عقب مواجهة المنتخب المصري أمام بلجيكا، في مباراة لاقت اهتمامًا واسعًا على المستويين العربي والأوروبي.

وأشارت خلال النشرة إلى أن شفاينشتايجر أعرب عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي قدمه محمد هاني خلال اللقاء، مؤكدًا أنه حرص على التوجه إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة خصيصًا من أجل تهنئته والإشادة بأدائه الدفاعي أمام أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، البلجيكي جيريمي دوكو.

وأضاف شفاينشتايجر، أن قيامه بالنزول إلى غرفة الملابس للاعب معين من أجل الإشادة به أمر نادر الحدوث، إلا أنه شعر بضرورة القيام بذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الظهير المصري في إيقاف خطورة دوكو طوال المباراة.

وأوضح النجم الألماني السابق أن محمد هاني قدم مستوى دفاعيًا استثنائيًا، لدرجة أنه لم يشاهد لاعبًا ينجح في الحد من خطورة الجناح البلجيكي بنفس الكفاءة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفعه للتعبير عن إعجابه بشكل مباشر بعد صافرة النهاية.

وكشفت النشرة عن أن شفاينشتايجر أبدى دهشته من انطباعه الأول عن عمر اللاعب، حيث ظن في البداية أن محمد هاني يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، قبل أن يتبين له أنه يبلغ 29 عامًا، مؤكدًا أن إمكانياته الفنية والبدنية تؤهله لخوض تجربة احترافية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

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