الخارجية الأمريكية ترحب بمبادرات فنزويلية لتعزيز الديمقراطية والتعافي

رحبت الولايات المتحدة بالبيانات الصادرة أمس عن الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة عام 2015، برئاسة دينورا فيجيرا، وكذلك عن الحكومة المؤقتة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان اليوم الإثنين- إنها تدعم إطلاق جهود يقودها الفنزويليون؛ لمعالجة الاحتياجات العاجلة للمتضررين من زلزال 24 يونيو، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع الحريات السياسية، ودعم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب الفنزويلي.

وأضافت أن هذه الخطوات تمثل إسهامًا مهمًا في الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي تقوم على 3 مراحل لتحقيق “الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة السياسية”، وصولًا إلى انتقال يقود إلى إجراء انتخابات ديمقراطية.

وأكدت واشنطن ثقتها في أن هذه الجهود يمكن أن تحقق نتائج ملموسة لصالح الشعب الفنزويلي.