عراقجي من كربلاء: العلاقات مع العراق في أفضل حالاتها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، أن العلاقات الإيرانية العراقية في أفضل حالاتها، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق مع العراق بملفات الاقتصاد والتجارة والأمن والحدود والتجارة.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن التلاحم بين الشعبين تجلّى بوضوح سابقاً خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، مما أكد عمق المشاعر والوحدة المتجذرة بين الشعبين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن التعاون بين إيران والعراق وثيق ويشمل مختلف المجالات السياسية عبر مواقف موحدة تجاه القضايا المشتركة، والاقتصادية، والأمنية، فضلاً عن التنسيق الوثيق بشأن تأمين الحدود، وتنظيم الحركة التجارية عبرها، وتطوير خطوط الترانزيت المشتركة.