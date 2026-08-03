حبيبي حسين أفضل "تسجيلي" من مهرجان عمان السينمائي وجائزة لجنة التحكيم لـ الجانب الآخر من الشمس

قررت لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي للأفلام التسجيلية منح فيلم “الجانب الآخر من الشمس” جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما فيلم “حبيبي حسين" فقد حصد جائزة أفضل فيلم وتسلم مخرجه جائزة السوسنة السوداء.



حسين داربي، آخر مشغل أفلام في سينما جنين بفلسطين، يجد فرصة ذهبية مع وصول منظمة ألمانية غير حكومية لترميم المسرح، كان حسين متلهفًا لإثبات مهاراته، آملًا أن يساعده ذلك في استعادة وظيفته القديمة. ولإحياء جهاز العرض الذي يبلغ عمره 50 عامًا، سافر عبر الضفة الغربية، بل وحاول العبور إلى إسرائيل. لكنه لم يدرك أن عصره قد ولّى.



ويقدم برنامج مهرجان عمان هذا العام أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.



وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.



ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.