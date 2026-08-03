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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

داء الكلب يضرب إسرائيل .. رعب في دولة الاحتلال بعد إصابة 100 شخص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تشهد إسرائيل تصاعدا ملحوظا في انتشار داء الكلب، بعدما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 91 حالة منذ بداية عام 2026، وهو رقم يقترب من إجمالي الحالات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، الذي شهد 103 إصابات وكان يُعد من أكثر الأعوام انتشارا للمرض.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شقيقين في مستوطنة كدوميم تعرضا للعض من كلب ضال اقتحم فناء منزلهما، قبل أن تؤكد الفحوصات البيطرية إصابة الحيوان بداء الكلب. 

وتم تحويل الطفلين إلى الجهات الصحية لتلقي العلاج الوقائي واللقاحات اللازمة.


وأوضح التقرير أن الطبيب البيطري المحلي تمكن من الإمساك بالكلب بعد ظهور أعراض عصبية عليه، فيما أكدت التحاليل التي أجراها معهد بيت داجان البيطري إصابته بالمرض.


وفي حادثة منفصلة، شُخِّصت إصابة عجل بداء الكلب في هضبة الجولان، في مؤشر جديد على استمرار انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية والمستأنسة في مناطق مختلفة.


وتثير هذه الأرقام قلق السلطات الصحية، إذ تشير إلى أن وتيرة انتشار المرض خلال الأشهر الأولى من العام قد تجعل 2026 الأسوأ من حيث تفشي داء الكلب في إسرائيل إذا استمر المعدل الحالي للإصابات.

إسرائيل داء الكلب مستوطنة كدوميم الحيوانات البرية

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