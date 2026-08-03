بإطلالة صيفية مبهجة.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت عائشة بن أحمد بلوك صيفي بالألوان المبهجة على البحر وخطفت الانظار بجمالها الطبيعي.

وكشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريح لموقع صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.