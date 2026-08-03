محامية : سليطة اللسان بدلا من حصولها على حقوقها كمطلقة قد تواجه عقوبة الحبس

أكدت المحامية نهى الجندي، أن أي سيدة تظهر في فيديو على السوشيال ميديا وتقوم بالهجوم بألفاظ خارجة على الزوج لأخذ حقها، هي تقوم بتربية ابنها على التطاول وتشوه صورة الأب في نظر ابنها .

وقالت “الجندي” في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور”، :" السيدة يجب أن تأخذ حقها بالقانون ولا تظهر على السوشيال ميديا وتوجه كلمات غير لائقة ومن الممكن ان يقوم الاب برفع قضية سب وقذف".

وتابعت نهى الجندي :" "سليطة اللسان" بدلًا من أن تحصل على حقوقها كمطلقة قد تواجه عقوبة الحبس بسبب تلفظها بألفاظ غير لائقة عبر فيديو على السوشيال ميديا ".

وأكملت نهى الجندي :" حصول المطلقة على حقوقها له طرق قانونية وليس عن طريق فيديوهات بها سب وقذف واستغلال الأطفال في فيديوهات على السوشيال ميديا لزيادة المشاهدات".

ولفتت نهى الجندي :" الأطفال مش ملكية خاصة ولابد ان يعيش الطفل بين أم وأب أسوياء كي يعيش الأبناء حياة سوية ".