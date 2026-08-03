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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة فني قُتل بالإسكندرية: خلافات الجيرة انتهت بجريمة ونطالب بالقصاص

فني التكييفات
فني التكييفات
أحمد بسيوني

تحولت خلافات بين صاحب محل صيانة تكييفات وجاره في منطقة البيطاش غرب الإسكندرية إلى جريمة قتل، بعدما تعرض الأول لطعنة نافذة أودت بحياته، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الجريمة

وكشفت شقيقة المجني عليه، في تصريحات خاصة، أن شقيقها "محمود. س"، البالغ من العمر 34 عامًا، خرج صباح يوم الواقعة متوجهًا إلى محل صيانة التكييفات الخاص به، قبل أن ينشب خلاف جديد مع صاحب محل مجاور لبيع الأدوات البلاستيكية ويدعى "عادل.س"، بسبب إشغال الأخير جزءًا من الطريق بالبضائع، وهو ما كان يعطل عمل شقيقها بصورة متكررة.

وأضافت أن الواقعة بدأت عندما استدعى أحد العاملين لدى المتهم شقيقها، ثم وجه إليه سبابًا، لتتطور المشادة سريعًا إلى اشتباك، انتهى – بحسب روايتها – بقيام المتهم بإخراج سلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة للمجني عليه في منطقة القلب.

وأشارت إلى أن شقيقها سقط غارقًا في دمائه وسط الشارع، قبل أن يسارع الأهالي إلى نقله للمستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.

وأكدت شقيقة الضحية أن المتهم سبق أن هدد شقيقها بالقتل أمام عدد من الأهالي، لافتة إلى أن الطرفين كانت بينهما خلافات سابقة، جرى على إثرها تحرير عدة محاضر، كان آخرها بعد واقعة إشهار سلاح أبيض في وجه المجني عليه على خلفية الخلاف نفسه.

وأضافت أن شقيقها كان متزوجًا ولم يُرزق بأطفال، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين أهالي المنطقة، مؤكدة أن والدتهم تعرضت لجلطة فور علمها بخبر وفاته، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واختتمت شقيقة المجني عليه تصريحاتها بالتأكيد على أن الأسرة تطالب بتطبيق القانون وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، معربة عن ثقتها في جهات التحقيق والقضاء للوصول إلى العدالة وإنصاف أسرة الضحية.

الإسكندرية صاحب محل البيطاش قتل جريمة

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