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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي سليم: الكوميديا كانت وحشاني بعد روج أسود وأقدمها في “عيلة تعمل عمايل”

مي سليم
مي سليم
سعيد فراج

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بتجربتها في المسلسل المصري السوري "عيلة تعمل عمايل"، الذي تواصل تصوير مشاهده حاليًا في العاصمة السورية دمشق، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن العمل يمثل عودة لها إلى الأجواء الكوميدية بعد تجربة درامية مختلفة خاضتها في موسم رمضان الماضي.

وأضافت مي سليم في تصريحات صفحية اليوم الاثنين أن مسلسل "عيلة تعمل عمايل" ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، مؤكدة أنها كانت تفتقد تقديم الكوميديا منذ فترة، لذلك تستمتع كثيرًا بأجواء التصوير، خاصة بعد تجربتها الدرامية في مسلسل "روج أسود" خلال موسم رمضان الماضي، والتي وصفتها بأنها كانت من أصعب الأدوار التي قدمتها بسبب طبيعتها الدرامية.

أشادت مي سليم بتجدد تعاونها مع الفنان محمد ثروت، موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي يجمعهما عمل فني، وأن هناك انسجامًا كبيرًا بينهما، الأمر الذي يسهم في تقديم الكوميديا بشكل طبيعي، مشيدة فى نفس الوقت جودة السيناريو، إلى جانب تعاون المخرج صفوان نعمو وحرصه على توفير أجواء عمل مريحة لجميع الفنانين إضافة إلى المنتج المصري محمد الشريف الذي يوفر كل شىء لأسرة العمل .

مسلسل عيلة تعمل عمايل

ويضم مسلسل "عيلة تعمل عمايل" نخبة من نجوم مصر وسوريا، فمن مصر يشارك كل من محمد ثروت، ومي سليم، ومحمد لطفي، ومن سوريا نظلي الرواس، وأندريه اسكاف، وغادة بشور، وعلي كريم، ومديحة كنيفاتي، وسيلا شوا، وزيد البيروتي، نحو 12 فنانًا مصريًا كضيوف شرف، والعمل من إنتاج المنتج المصرى محمد الشريف، وتأليف الكاتب لؤى اللورى، وإخراج المخرج السورى صفوان مصطفى نعمو.

"عيلة تعمل عمايل" مسلسل كوميدى اجتماعى مصرى سورى مشترك، تدور أحداثه حول عائلة مصرية تسافر إلى دمشق للمطالبة بحقها فى ميراث داخل منزل عربى قديم، لتكتشف أن المنزل تقيم فيه عائلة سورية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية والصراعات الطريفة التى تعكس اختلاف العادات والثقافات واللهجات بين الشعبين.

أعمال مي سليم

يذكر أنّ مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل "روج أسود"، حيث جسدت من خلاله شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش مع والدتها وتعاني من ظروف معيشية صعبة، تتعرض للخداع والغدر من زوجها الذي يسرق كليتها، ويتركها لتعيش بعد ذلك مأساة كبيرة، حيث تستند هذه الأحداث إلى قصة حقيقية وقعت بالفعل.

أعمال مي سليم مي سليم الفنانة مي سليم عيلة تعمل عمايل مسلسل عيلة تعمل عمايل

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