قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو : خلافات مع ترامب لا أخفيها للاتفاق الأخير في غزة
استجابة للإقبال .. زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15.5 ألف | والإعداد للمرحلة الثالثة من بيتك في مصر
ترامب : نجري محادثات مع إيران .. وهذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق
5 أندية تختار ستاد القاهرة لاستضافة مبارياتها في الدوري الممتاز
إنفانتينو يفقد دعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تراجع الذهب مستمر .. والخسارة تصل إلى 390 جنيها
أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة.. ومستعدين لأي أزمة
إطلاق وثيقة ادخارية رقمية للمصريين بالخارج بالعملتين المحلية والأجنبية
مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
أحمد موسى : مصر تستعد لأي طارئ .. و300 مخبز استراتيجي لتأمين رغيف الخبز
أزمة مضيق هرمز تشتعل .. ترامب يهدد إيران ويمنعها من جني أموال المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن فعاليات مسار “وصلة” بالمهرجان القومي للمسرح المصري

ندوة «نشأة المسرح في مصر القديمة»
ندوة «نشأة المسرح في مصر القديمة»
أحمد إبراهيم   -  
تقى الجيزاوي

 أُقيمت ندوة «نشأة المسرح في مصر القديمة»، التي أدارتها الدكتورة داليا بسيوني، بمشاركة الدكتور خيري الملط، والدكتور عمر المعتز بالله، والناقد ناصر العزبي، والكاتب سليم كتشنر، في جلسة ناقشت الجذور التاريخية للمسرح المصري، وأهمية إعادة قراءة التراث المصري القديم بوصفه أحد الروافد الأساسية للفنون الأدائية.

وأكدت الدكتورة داليا بسيوني أستاذ المسرح بجامعة حلوان، في افتتاح الندوة أن البحث في نشأة المسرح المصري القديم لم يعد ترفًا معرفيًا، بل أصبح ضرورة لإعادة قراءة التاريخ الثقافي من منظور أكثر دقة، مشيرة إلى أن كثيرًا من المرجعيات التي اعتادت الدراسات الاعتماد عليها بحاجة إلى مراجعة علمية، خاصة مع تنامي الدراسات التي تربط عددًا من الفلاسفة الإغريق بمدرسة الإسكندرية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في كثير من المسلمات المتعلقة بتاريخ الفكر والمسرح، داعية إلى مواصلة البحث والتوثيق العلمي في هذا المجال. *خيري الملط: ثلاثون عامًا لإحياء الموسيقى المصرية القديمة* وتحدث الدكتور خيري الملط  المشروع القومي لاحياء الموسيقى الفرعونية وأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عن رحلته الممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا في البحث عن الموسيقى المصرية القديمة، موضحًا أن البداية جاءت خلال عمله في محافظة قنا، حيث لفت انتباهه الحضور الكثيف للآلات والمشاهد الموسيقية على جدران المعابد والمقابر، وهو ما دفعه للتساؤل عن طبيعة هذا التراث وكيفية إحيائه.

وأوضح أن المصري القديم امتلك منظومة موسيقية متطورة، مستشهدًا بتطور آلة الهارب من أربعة أوتار حتى وصلت إلى واحد وعشرين وترًا، بما يعكس مستوى متقدمًا من الوعي الموسيقي، مؤكدًا أن هذا التراث لم يكن مجرد زخارف على الجدران، وإنما ممارسة حقيقية في المجتمع المصري القديم. وأشار إلى أن مشروعه انطلق عام 2000 تحت عنوان «المشروع القومي لإحياء الموسيقى المصرية القديمة»، مستندًا إلى شقين؛ الأول أكاديمي، حصل من خلاله على منحة من البنك الدولي لإنشاء أول دراسة أكاديمية متخصصة في الموسيقى المصرية القديمة، والثاني ثقافي، حصل فيه على منحة من الاتحاد الأوروبي لاستنساخ الآلات الموسيقية المصرية القديمة بنفس خاماتها ومقاساتها الأصلية، بالتعاون مع خبراء من ألمانيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية. كما استعرض مراحل تأسيس فرقة للموسيقى المصرية القديمة، وإنشاء ورش لتصنيع الآلات واستوديو للتوثيق، مؤكدًا أن المشروع شارك في العديد من الفعاليات الدولية، وساهم في تقديم التراث الموسيقي المصري للعالم بصورة علمية وفنية. *عمر المعتز بالله: غرفة البرديات الدرامية غيّرت قناعتي* من جانبه، استعرض الدكتور عمر المعتز بالله أستاذ تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم، رحلته البحثية، موضحًا أن اهتمامه بدأ من المسرح أثناء دراسته بكلية الفنون الجميلة، ثم انتقل إلى دراسة تاريخ الفن المصري القديم، قبل أن تتغير نظرته بالكامل أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في ألمانيا. وأوضح أن الدراسات الأكاديمية التقليدية كانت تؤكد أن المسرح بدأ في اليونان، وأن ما عرفته مصر القديمة لم يتجاوز بعض الطقوس أو المظاهر الاحتفالية، إلا أن دخوله مكتبة البرديات بجامعة ميونخ واكتشافه قسمًا كاملًا يحمل اسم «البرديات الدرامية» دفعه لإعادة النظر في هذه الفكرة. وأشار إلى أن قراءته لهذه البرديات، إلى جانب تأمله للمشاهد المصورة على جدران المعابد والمقابر، جعلته يرى وجود بناء درامي واضح، يعتمد على الشخصيات والحركة والصراع، وهو ما فتح أمامه مسارًا بحثيًا جديدًا لدراسة المسرح المصري القديم بعيدًا عن التصورات التقليدية. *ناصر العزبي: يجب كسر احتكار السردية التقليدية لتاريخ المسرح* وأكد الناقد ناصر العزبي أن الاهتمام بالمسرح المصري القديم يمثل واجبًا ثقافيًا، وليس مجرد اجتهاد بحثي، مشيرًا إلى أن انشغاله بهذا الملف بدأ منذ أوائل التسعينيات، عندما فوجئ بأن الخطاب الأكاديمي السائد ينسب بداية المسرح بالكامل إلى التجربة اليونانية، بينما يتم التعامل مع التراث المصري باعتباره مجرد “ظواهر مسرحية”. وأوضح أن هذه الرؤية دفعته إلى تكريس سنوات طويلة للبحث والكتابة، خاصة بعد الجدل الذي أثاره الاحتفال بمرور “150 عامًا على المسرح المصري”، معتبرًا أن هذا الطرح يتجاهل آلاف السنين من التراث المصري السابق للمسرح الحديث. كما دعا إلى تكثيف الدراسات الأكاديمية حول المسرح المصري القديم، ونشر نتائجها عبر الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية، حتى تصبح المعرفة متاحة للأجيال الجديدة وللباحثين داخل مصر وخارجها. *سليم كتشنر: البحث عن المسرح القديم هو بحث عن الهوية المصرية* أما الكاتب سليم كتشنر، فرأى أن القضية لا تتعلق بإثبات وجود “مسرح فرعوني” فقط، وإنما بفهم الهوية الثقافية المصرية بكل روافدها، مؤكدًا أن الثقافة المصرية تشكلت عبر تراكمات متعددة، تبدأ من الحضارة المصرية القديمة، مرورًا بالتراث القبطي واليوناني والإسلامي، وصولًا إلى البعدين الإفريقي والمتوسطي. وأشار إلى أن اهتمامه بهذا الملف بدأ منذ منتصف التسعينيات أثناء تحقيقه لمخطوط جمعه والده من السيرة الشعبية القبطية، قبل أن يتوسع في دراسة العلاقة بين التراث القبطي والفرعوني، وهي التجربة التي أثمرت عددًا من مؤلفاته، ويعمل حاليًا على استكمالها في كتاب جديد بعنوان «جذور المسرح المصري.. متون وهوامش». وأوضح أن نتائج أبحاثه تشير إلى وجود أشكال من العروض الجوالة في مصر القديمة تسبق التراجيديا اليونانية بقرون طويلة، مؤكدًا أن إعادة دراسة هذا التراث تمثل خطوة ضرورية لفهم التاريخ الحقيقي للمسرح المصري. 

ندوة «نشأة المسرح في مصر القديمة» داليا بسيوني المشروع القومي لإحياء الموسيقى المصرية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون

المجلة الدولية للمركز القومي للبحوث

المجلة الدولية لمركز البحوث تنضم إلى قاعدة سكوبس العالمية

الاهلى صبور

بعد نجاح YOUD في رأس الحكمة .. الأهلي صبور تطلق أحدث مراحل المشروع "يود البحر" ، بشاليهات صف أول على البحر بخدمات فندقية مع إطلالات مباشرة

بالصور

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن

فيديو

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد