الضرائب: خصم ضريبي بواقع 15 % عند تقييد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف جذب الاستثمارات .

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور”:" كما تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الاعمال الضريبي وزيادة حجم الشركات المقيدة في البورصة ".



وتابع رجب محروس :" تم الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كما تم إعفاء الشخص الطبيعي او الاعتباري المقيم او غير المقيم من هذه الضريبة ".

واكمل رجب محروس :" تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية ".

ولفت رجب محروس :" الشركات غير المقيدة بالبورصة عند تقييدها بالبورصة سوف تحصل على خصم ضريبي بواقع 15 % لمدة 3 سنوات ويجوز مدها لمدة أخرى تقدر بـ 3 سنوات".

وفي سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذًا فى الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة.

وقال الوزير، فى رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتًا إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة.

