توجيه هام من التعليم العالي للطلاب بشأن قواعد القبول بكليات اختبار القدرات

استعدادًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة نشر الأدلة الإرشادية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التعرف على قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، وتوضيح الضوابط المنظمة للقبول بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني، من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة التي تتناول مختلف الموضوعات المرتبطة بالتنسيق، ومن بينها القواعد المنظمة لاختبارات القدرات.

وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى توعية الطلاب بالضوابط التي يجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات الخاصة بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، بما يضمن الالتزام بقواعد القبول المعلنة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب الثانوية العامة بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والاطلاع على الأدلة الإرشادية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: هل يمكن للطالب اختيار كلية تشترط اجتياز اختبارات القدرات إذا لم يكن قد أدى الاختبار؟

• لا، لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات مسبقًا إذا لم يكن قد أدى الاختبار واجتازه.

س2: هل يمكن إعادة أداء اختبارات القدرات مرة أخرى؟

• لا، لا تتم إعادة اختبارات القدرات مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

س3: متى يسجل الطالب ضمن رغباته الكليات التي تشترط اختبارات القدرات؟

• بعد اجتياز اختبارات القدرات، يمكن للطالب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

س4: هل يخضع القبول بالكليات التي تشترط اختبارات القدرات لباقي قواعد التنسيق؟

• نعم، يخضع القبول بهذه الكليات أيضًا للحد الأدنى المعلن، وقواعد التوزيع الجغرافي، وكافة الضوابط المنظمة للتنسيق الإلكتروني.

س5: أين يمكن للطالب متابعة التعليمات الخاصة بالتنسيق واختبارات القدرات؟

• من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموقع التنسيق الإلكتروني، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية تباعًا؛ لتعريف طلاب الثانوية العامة بكافة قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، بما يساعدهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة.