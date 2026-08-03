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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم إلغاء الاحتفال.. إقامة العرض الخاص للصحفيين لفيلم الجواهرجي في موعده

رغم إلغاء الاحتفال.. إقامة العرض الخاص للصحفيين لفيلم «الجواهرجي» في موعده
رغم إلغاء الاحتفال.. إقامة العرض الخاص للصحفيين لفيلم «الجواهرجي» في موعده
أوركيد سامي

رغم قرار إلغاء الاحتفال الرسمي بالعرض الخاص لفيلم «الجواهرجي»، بطولة الفنان محمد هنيدي، عقب وفاة شقيقه، حرصت الشركة المنتجة على إقامة العرض المخصص للصحفيين والنقاد في موعده المحدد، احترامًا للحضور الذين سبق لهم تأكيد مشاركتهم، ومنحهم فرصة مشاهدة الفيلم قبل انطلاق عرضه التجاري في دور السينما.

وجاء القرار في إطار الفصل بين إلغاء الفعاليات الاحتفالية التي كانت تتضمن حضور أبطال العمل والتقاط الصور واللقاءات الإعلامية، وبين العرض الصحفي الذي يهدف إلى تمكين ممثلي وسائل الإعلام من مشاهدة الفيلم وإعداد تغطياتهم النقدية والصحفية قبل طرحه للجمهور.

ومن المنتظر أن ينطلق عرض فيلم «الجواهرجي» في جميع دور العرض السينمائي اعتبارًا من 5 أغسطس، ليكون من أبرز الأفلام التي تدخل المنافسة خلال الموسم، خاصة في ظل اعتماده على توليفة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ويحظى الفيلم باهتمام واسع من الجمهور، لكونه يعيد التعاون بين النجمين محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة سينمائية مشتركة بعد سنوات من الغياب، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للعمل، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي لدى الجمهور.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، وهم أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي كانت مشاركته واحدة من أبرز المحطات خلال رحلة إنتاج الفيلم.

ويحمل الفيلم توقيع الكاتب عمر طاهر، فيما يتولى إخراجه إسلام خيري، ويقدم قصة تدور في إطار اجتماعي كوميدي، تتناول العلاقات الزوجية وما تواجهه من تحديات مع مرور السنوات، وذلك من خلال مواقف مليئة بالمفارقات والكوميديا.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يقرران كسر حالة الروتين التي فرضت نفسها على حياتهما الزوجية، في محاولة لاستعادة الشغف وتجديد العلاقة بينهما، إلا أن هذه المحاولات تقودهما إلى سلسلة من المواقف غير المتوقعة، التي تتطور إلى أزمات ومفارقات كوميدية تكشف الكثير من التفاصيل الإنسانية داخل الأسرة.

ويعتمد العمل على تقديم فكرة اجتماعية قريبة من الواقع، لكن بأسلوب كوميدي خفيف، مستندًا إلى المواقف اليومية والشخصيات المتنوعة، مع التركيز على العلاقات الإنسانية والتحديات التي قد تواجه الأزواج في حياتهم، وهو ما يمنح الفيلم طابعًا يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.

كما يمثل الفيلم عودة منتظرة للتعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي، وهي العودة التي ينتظرها قطاع كبير من الجمهور، خاصة بعد النجاحات التي حققها الثنائي في أعمال سابقة، ما رفع سقف التوقعات بشأن «الجواهرجي» قبل طرحه رسميًا في دور العرض.

ومع اقتراب موعد انطلاقه في السينمات، يترقب الجمهور استقبال الفيلم، لمعرفة ما إذا كان سينجح في تحقيق حضور قوي ضمن منافسات الموسم، مستفيدًا من فريق عمله، والخلطة الكوميدية التي يقدمها، إلى جانب الحنين الذي يحمله لقاء محمد هنيدي ومنى زكي مجددًا على الشاشة .

لفيلم «الجواهرجي اخبار الفن نجوم الفن

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